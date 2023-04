Masseria Ferraioli, una storia di resistenza

4 giorni fa è stato inaugurato un laghetto, alimentato a energia solare, realizzato in collaborazione con un'azienda privata, La Doria e la piattaforma di crowdfunding Plan Bee che sostiene realtà del terzo settore. “Un altro tassello del nostro cammino, dice il direttore della Masseria Antonio Esposito Ferraioli Giovanni Russo, un tassello che parla di acqua e di utilizzo in agricoltura, rivolto come sempre ai tanti ragazzi che arrivano, almeno 100 al mese”.

Nel più grande bene confiscato dell'area metropolitana di Napoli ,120mila metri quadri, gli ultimi 6 anni sono stati una corsa a ostacoli tra intimidazioni e ritardi, ma i risultati raggiunti sono eccezionalI, considerato lo stato iniziale di abbandono e le molte ostilità incontrate. “Questo 25 aprile, continua Giovanni Russo, lo festeggiamo con la nostra storia di resistenza e liberazione”.

Dai 308 orti urbani, con cui tutto è cominciato, al frutteto. Poi il vigneto, l'apiario, il giardino didattico. Domani la consegna di altri 8mila metri quadri. Nel 2021 è partito il cantiere da 1.500mila euro, fondi del Pon Legalità 2014-2020. Si realizzano una casa d'accoglienza per donne e minori vittime di violenza, uno shop, un bar, aule didattiche. I lavori sono a buon punto ma come sempre non mancano le preoccupazioni “Non ci risulta che il comune di Afragola abbia al momento attivato i percorsi per portare l'acqua e il gas”, sottolinea il direttore. La Prefettura di Napoli monitora costantemente l'iter, a fine anno bisogna chiudere, per non perdere i fondi.