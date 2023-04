Falsa formazione di Industria 4.0, sequestri per 57 milioni

Cicerale è un paesino di poco più di mille abitanti della provincia di Salerno. E' lì che aveva sede la società che, tra il 2020 e il 2021, avrebbe fornito, tramite una fitta rete di procacciatori, a imprese di tutta Italia, 274 in totale di 42 province, la documentazione per attestare la formazione, mai realmente avvenuta, del personale nel settore delle tecnologie nell'ambito del piano nazionale industria 4.0 e beneficiare del credito d'imposta previsto.

La maxi frode è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Agropoli, coordinata dalla procura di Vallo della Lucania, e ha portato all'esecuzione di nove misure cautelari e alla denuncia di 279 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti di imposta e autoriciclaggio. Sequestrati profitti illeciti per circa 57 milioni di euro.

Toccati dall'inchiesta alcuni delegati sindacali che, utilizzando marche da bollo contraffatte, avrebbero fornito aiuto nella redazione di falsi contratti collettivi aziendali, in modo da attestare i costi sostenuti dalle ditte e retrodatare le stipule degli accordi. Coinvolti anche professionisti che avrebbero rilasciato alle aziende beneficiarie l'asseverazione del credito d'imposta che da queste veniva immediatamente compensato per poi restituire una percentuale sul totale dell'importo a titolo di provvigione.