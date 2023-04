Metro e funicolari a Pasqua, ok all'intesa sindacati-Anm

Nessuno stop al trasporto pubblico a Napoli nel pomeriggio della domenica di Pasqua. Nell'ultima riunione, quasi a ridosso della festività, il mangement di Anm e i rappresentanti delle sigle sindacali hanno trovato l'intesa sul bonus da corrispondere al personale in servizio sui mezzi e nelle stazioni (230 euro), in modo da garantire il servizio anche nella seconda metà della giornata. Lo stop si limiterà a circa quattro ore intorno all'ora di pranzo per la linea 1 e le funicolari Centrale e Montesanto.

Ultima corsa del mattino per la linea 1: da Piscinola ore 12.36, da Garibaldi ore 13.04. Prima corsa pomeridiana: da Piscinola ore 16.48, da Garibaldi ore 17.28.

Si interromperà invece alle 13 il funzionamento della funicolare di Mergellina e degli ascensori gestiti da Anm. A Pasquetta, in vigore il normale orario festivo. In servizio no-stop la linea Alibus, che collega l'aeroporto alla stazione ferroviaria e al porto.

Pausa pranzo anche per i treni di Circumvesuviana e Cumana, gestiti da Eav, con ripartenza nel pomeriggio. Tra domenica e lunedì, Trenitalia ha previsto il potenziamento dell'offerta su ferro, con 18 corse in più sulle tratte Napoli-Villa Literno-Formia, Napoli-Salerno, Caserta-Napoli e Salerno-Napoli Campi Flegrei.