Migranti, la Campania non firma lo stato di emergenza

C'è anche la Campania tra le Regioni - tutte a guida centrosinistra - che non hanno firmato l'ordinanza della Protezione Civile annunciata nell'ultimo Consiglio dei ministri, che ha portato alla nomina del prefetto Valerio Valenti come commissario straordinario per la gestione dello stato di emergenza sui migranti.

Una decisione - ha chiarito Vincenzo De Luca - non di contrapposizione ideologica o pregiudiziale, ma legata ai tempi affrettati con cui si è giunti a questo provvedimento e all'eliminazione di misure come la protezione speciale, che - secondo il presidente della Regione - comporterebbe l'abbandono di persone che in concreto non si riescono a rimpatriare e che verrebbero esposte così al richiamo della criminalità organizzata.

De Luca ha ribadito la disponibilità ad una discussione di merito con Governo e Commissario.

Ma lo scontro è politico-istituzionale: in un documento i sindaci di sei città, tra cui il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, hanno manifestato la loro preoccupazione per le proposte in discussione, tra cui proprio le modifiche sulla protezione speciale, un permesso di soggiorno della durata di 2 anni e rinnovabile che viene rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere o non abbia ancora ottenuto la protezione internazionale.

I rischi sono quelli di una "lesione dei diritti", scrivono i sindaci, di "innumerevoli difficoltà per le comunità locali" e di un "aumento del numero dei cittadini stranieri condannati all'invisibilità". La richiesta è quella di un potenziamento dei Centri di prima accoglienza dei comuni e del Sistema di accoglienza e integrazione del Viminale.