Il rilancio del turismo in Campania necessità di una ricettività adeguata, anche per quanto riguarda gli approdi di barche e yacht. Una risposta arriva dal porto di Marina di Arechi, a Salerno, dove ci sono ben mille posti per le varie imbarcazioni. Nell'approfondimento le parole del presidente di Marina di Arechi Spa, Agostino Gallozzi.