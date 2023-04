Minori non accompagnati, Trapanese: "Siamo in affanno, le nostre strutture sono sature"

“Alcuni ragazzi hanno perso i genitori, nei loro racconti abbiamo scorto grande sofferenza, ma non ci sono situazioni particolarmente gravi dal punto di vista medico”. A dirlo, dopo aver visitato i minori non accompagnati a bordo della Geo Barents, è Fabio Castellano, medico specializzando in pediatria alla “Federico II”. Sono trentacinque i minori non accompagnati, sulla nave di Medici Senza Frontiere. Andranno al residence dell'Ospedale del Mare per un primo monitoraggio sanitario e approccio con gli addetti e i mediatori culturali di una cooperativa sociale, poi verranno divisi nelle varie strutture di accoglienza. Ma su questo, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese lancia un allarme: “Le strutture comunali sono sature, siamo in affanno, anche perché accogliamo ogni giorno una quarantina di minori da tutta Italia”.