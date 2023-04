L'involuzione di Caserta: da Terra di Lavoro alla desertificazione industriale

Negli anni Settanta il territorio casertano era uno dei distretti industriali più importanti d'Italia: realtà aziendali che nel corso del tempo sono sparite, come la “Olivetti” di Marcianise. Oggi è possibile intravedere solo gli scheletri di quelle che erano fabbriche vanto della Campania. Migliaia di posti di lavoro persi. Terra di lavoro è diventata via via terra di disoccupazione e vertenze infinite.

Una mostra fotografica a Caserta, al Belvedere di San Leucio, visitabile fino al 30 aprile, è stata allestita per far conoscere alle nuove generazioni com'era Terra di Lavoro un tempo, affinché non si perda la memoria storica.