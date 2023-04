Mugnano, la protesta delle famiglie senza assistenza per i figli

Hanno manifestato davanti al distretto 40 dell'Asl Napoli 2 di Mugnano per rivendicare il diritto alla cura dei loro figli. Si tratta dei genitori che hanno visto sospendere le terapie prescritte ai loro 30 bimbi e ragazzi affetti da disturbi del neurosviluppo al centro convenzionato Serapide.

La sospensione, che mette a rischio il piano riabilitativo dei piccoli pazienti, è dovuta alla carenza di personale della struttura sanitaria dopo che 30 dipendenti che non hanno accettato le nuove condizioni contrattuali proposte dal Centro, sono stati licenziati. Sono fisioterapisti, neuropsicomotricisti, logopedisti, educatori e psicologi che hanno lavorato per 12 anni per la struttura e da anni chiedono il riconoscimento del contratto collettivo nazionale.

Marco D'Acunto, segretario Sanità Privata della Fp Cgil Campania chiede un intervento dell'autorità sanitaria: “Se il Centro Serapide non riattiva rapidamente le cure - dice - l'Asl Napoli 2 deve revocare l'accreditamento, come stabilisce la legge”.

Sergio Praticò, direttore del Distretto 40 dell'Asl Napoli 2 Nord, incontrando una rappresentanza dei manifestanti, ha assicurato che sono state avviate verifiche sul caso e che queste verranno compiute rapidamente.