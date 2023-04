Napoli - Salernitana suggestioni di spostamento

Lo spostamento della partita da sabato alle 15 a domenica, alle 12,30, in concomitanza con Inter – Lazio, resta una suggestione. L’ha ipotizzata Gaetano Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture Mobilità e Protezione civile del Comune, ma la richiesta per motivi di ordine pubblico dovrebbe partire dal Prefetto. E al momento alla Lega Calcio non è arrivata. Un’ipotesi anche l'apertura del Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di vedere il match di Milano allo stadio su maxischermi e festeggiare lì. Nei prossimi giorni tavoli tecnici tra forze dell'ordine, Comune e club azzurro decideranno anche su questo. I festeggiamenti comunque sono già partiti spontanei. Il murale di Maradona sempre più luogo simbolo per la tifoseria azzurra e anche per migliaia di turisti da tutto il mondo. Gli eroi di Torino si godono le ultime ore di riposo. Dopo il bombardamento di dirette social per condividere la gioia dei tifosi al ritorno da Torino, 48 ore di riposo. Capitan Di Lorenzo e il Chucky Lozano sono stati paparazzati a Capri con mogli e bambini. Da domani tutti al lavoro a Castelvolturno. Lo scudetto è a un passo ma occorre recuperare tutte le forze, fisiche e mentali, per chiudere una stagione memorabile. La Salernitana non starà a guardare.