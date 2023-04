Napoli, duemila di corsa per la ricerca di Telethon

Duemila partecipanti alla decima “Walk of Life”, la corsa agonistica da 10 chilometri tra le strade di Napoli o passeggiata da 3 chilometri, per sostenere Telethon e la ricerca: raccolti 70mila euro per sostenere il Tigem di Pozzuoli. In piazza il gemellaggio con il villaggio della salute per la prevenzione, alla terza edizione, organizzato dai Lions e patrocinato dal Comune di Napoli.

Nel servizio le interviste ad Alberto Fontana, consigliere Telethon; Cira Lombardi, coordinatore Telethon provincia di Napoli, e Franco Scarpino, governatore dei Lions.