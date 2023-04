In diecimila a Capodichino, un assaggio della festa scudetto. Osimhen scatenato

Napoli in delirio. Dopo il successo sulla Juventus si è scatenata la festa in città con caroselli e fuochi d'artificio. A Capodichino in diecimila hanno atteso il ritorno dei calciatori nella notte, con fiumi di motorini che hanno accompagnato il bus della squadra. Tra i giocatori, particolarmente scatenati Victor Osimhen ed Eljif Elmas che hanno documentato le celebrazioni sui propri account social.