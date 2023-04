Napoli all'assalto della Juve. Raspadori: "La delusione Champions è alle spalle"

"Una delle qualità del Napoli di quest'anno è saper resettare subito sia i momenti di euforia che quelli di delusione".

Parola di Giacomo Raspadori unico ad aver rilasciato dichiarazioni (alla radio ufficiale) il giorno prima della trasferta nella Torino bianconera, dove gli azzurri giocheranno conoscendo già il risultato della Lazio seconda in classifica e proveranno ad allungare ancora su una Juventus adesso terza grazie alla restituzione dei 15 punti.

Non ha parlato, alla vigilia, Luciano Spalletti: scelta usuale per il Napoli nelle scorse stagioni nella settimana post Champions, ma che quest'anno era stata poco praticata ed infatti ha sorpreso un po' tutti. Il tecnico toscano ha preferito probabilmente cercare nel silenzio di Castel Volturno quella concentrazione ora più che mai fondamentale, visto che c'è da percorrere gli ultimi metri sulla strada dello scudetto e mettersi alle spalle i pareggi col Verona e soprattutto quello con il Milan costato la semifinale di Champions.

Per Torino recuperato Rrahmani, mentre non ci saranno gli infortunati Mario Rui, Politano e Simeone. Al loro posto Olivera, il ballottaggio Elmas\Lozano e, in attacco, Osimhen dal primo minuto come in Europa. Il capocannoniere nigeriano che, complice il problema agli adduttori, nell'ultimo mese di campionato ha giocato solo uno spezzone di partita con il Verona, non vede l'ora di rimpinguare il bottino di 21 reti: due le fece nel 5-1 dell'andata contro i bianconeri.