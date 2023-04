Per lo scudetto basta un punto

Il pareggio della Juve a Bologna mette fuorigioco i bianconeri dalla lotta scudetto. Tra il Napoli e il suo terzo tricolore resta solo la Lazio. Ma la distanza è ampia. E agli azzurri basterà un pari a Udine per chiudere la pratica. Questo sempre se la squadra di Sarri dovesse battere il Sassuolo, mercoledì. In caso contrario, il Napoli potrà festeggiare un giorno prima di scendere in campo.

Campo che - pure contro la Salernitana - ha confermato le recenti difficoltà degli azzurri in fase realizzativa: 24 volte al tiro, 8 conclusioni nello specchio, 73% di possesso palla. Un dominio nei numeri che ha prodotto una sola rete. Troppo poco se giochi contro una squadra che non ci sta a perdere, che ha qualità e ancora motivazioni di classifica.

Per sbloccarla c'è voluto il solito gol di testa. Il 17esimo stagionale per il Napoli che in Europa non ha rivali in questa specialità. Per Olivera è la seconda rete, dopo Cremona, per Dia la 12esima. L'attaccante senegalese ha così eguagliato il record di Marco Di Vaio, miglior marcatore granata in un campionato di Serie A.