Napoli, contro la Juve Spalletti cambia ancora

L'eliminazione dalla Champions League lascia scorie anche in infermeria. Contro la Juventus, domenica sera Luciano Spalletti sarà obbligato a cambiare nuovamente la formazione da mandare in campo. Il tecnico del Napoli ritroverà Kim e Anguissa - squalificati nell'impegno di coppa - ma dovrà rinunciare a Mario Rui e Politano, sostituendoli probabilmente con Olivera e Lozano. Infrazione alla testa del perone destro, questa la diagnosi per il portoghese, mentre gli accertamenti hanno evidenziato per Politano una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Stesso tipo di infortunio ma di lieve entità per Rrahmani, e ciò fa sperare nella possibilità di recuperarlo per il match allo Juventus Stadium.

Oggi niente allenamenti a Castel Volturno, Spalletti ha concesso un giorno di riposo, prima di riprendere la preparazione della sfida contro i bianconeri.