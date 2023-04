Napoli e Salernitana a caccia punti di peso

Quindici punti da conquistare. I primi tre il Napoli proverà a metterli in cassaforte già stasera con l'anticipo di Pasqua alle 19. Contro il Lecce gli azzurri scendono in campo per cancellare la sconfitta col Milan e ribadire che la serata storta di domenica scorsa altro non era che un umanissimo passaggio a vuoto. Ancora fuori Osimhen, che dovrebbe rientrare mercoledì in Champions, chiede spazio Raspadori per andare a ravvivare un attacco che ha in Kvaratskhelia l'unico punto fermo.

Senza Fazio e Mazzocchi, la Salernitana prova a raccogliere punti salvezza alle 17 contro l'Inter, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Da parte di Sousa qualche rimpianto per il pareggio con lo Spezia: con una diversa gestione della partita, ora i granata avrebbero avuto due punti in più.