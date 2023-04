Napoli, pari col Verona ma Osimhen c'è

Piccola battuta d'arresto per il Napoli nella marcia verso lo scudetto: il Verona terzultimo in classifica esce indenne dal Maradona (0-0) dopo una partita avara di occasioni da gol. Pensando al return-match di Champions League col Milan in programma martedì prossimo, Spalletti lascia a riposo Rrahmani, Mario Rui, Zielinski, Kvaratskhelia e Lobotka (Demme titolare per la prima volta in stagione) e la pericolosità negli ultimi venti metri ne risente. Nel primo tempo, a parte un autogol dell'Hellas annullato per fuorigioco attivo di Olivera, non si segnalano azioni degne di nota. Più spumeggiante la ripresa soprattutto negli ultimi venti minuti, quando cioè entrano in campo i “big”, tra cui un Victor Osimhen ansioso di lasciare il segno dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. E' proprio del centravanti nigeriano l'occasione più ghiotta: una staffilata di destro da posizione centrale all'ingresso dell'area che si stampa sulla traversa a Montipò battuto. Nel finale, con il Napoli sbilanciato in avanti, Ngonge spreca una ripartenza che avrebbe potuto regalare al Verona una clamorosa vittoria e agli azzurri un'immeritata beffa. Con il punto conquistato al Maradona, Di Lorenzo e compagni si portano a +14 sulla Lazio seconda in classifica, in attesa della sfida di ritorno in Europa contro il Milan che ha pareggiato 1-1 a Bologna dopo aver effettuato un massiccio turnover