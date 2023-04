Lunedì in albis con il munaciello

Un lunedì da pienone a Napoli, migliaia i turisti in giro per la città. Fra le zone più apprezzate, i Decumani e i Quartieri Spagnoli. E in via dei Tribunali il museo Cartastorie, l'archivio storico del Banco di Napoli, ha organizzato visite guidate teatralizzate insieme a un munaciello. L'evento sarà riproposto ogni fine settimana sino alla fine dell'anno.

Nel servizio interviste a Domenico Corrado, responsabile de Il Tappeto volante, e a Rachele Furfaro, presidente Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli.