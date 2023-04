Napoli pronta per la festa

1987, 1990, 2023. Sulla spiaggia di Posillipo tre tricolori e il simbolo del Napoli sulla sabbia. A poche ore da Napoli-Salernitana, per ora a fare la differenza sono solo gli avverbi. Parafrasando Peppino De Filippo: “Non è (ancora) vero, ma (già) ci credo”.

L'euforia ha spazzato via le questioni legate all'aritmetica. Perché Napoli è abituata a vivere e vibrare seguendo il tracciato tortuoso o le montagne russe delle emozioni e delle sensazioni. E come in un concorso di bellezza, ogni quartiere e ogni centro della provincia partenopea ambisce ad un ipotetico titolo per l'allestimento più sfarzoso, di quelli che entrano nei selfie e nelle storie delle migliaia di turisti, arrivati in città per il ponte del primo maggio oppure appositamente per godersi lo spettacolo della festa scudetto nel ventre di Napoli.

Va a ruba la mascherina di Viktor Osimhen, ma di Maradona ce ne è stato solo uno e Napoli lo sa. Questa è la vittoria del gruppo. Lo si celebra sulle facciate dei palazzi al rione Sanità e nelle statuine presepiali di San Gregorio Armeno.