Napoli-Salernitana, domani la decisione sul rinvio a domenica

Niente fumata bianca dopo il vertice al Viminale: la decisione sul rinvio di Napoli-Salernitana per motivi di ordine pubblico sarà presa domani dal Casms, il Comitato d'analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Resta concreta la possibilità che il derby campano, ora in programma sabato alle 15, slitti a domenica, alle 12.30, l'orario di Inter-Lazio, o alle 15: il tema non è garantire la contemporaneità per questioni sportive, ma evitare l'eventuale doppia festa in città, una prima e una dopo il possibile verdetto aritmetico sullo scudetto.

Oltre al mancato successo dei biancocelesti, agli azzurri serve battere la Salernitana per diventare campioni d'Italia con sei turni di anticipo, record assoluto in Serie A. Spalletti ha recuperato Simeone e alla ripresa degli allenamenti è stato avvolto dall'entusiasmo dei tifosi.

Gli ultras della Salernitana, intanto, si sono schierati contro il rinvio, il sindaco di Salerno ha preannunciato passi ufficiali con questore e prefetto affinché - ha detto - non si alteri il campionato. I sostenitori azzurri, invece, la pensano diversamente.