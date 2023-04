Napoli-Milan, Spalletti si affida a Simeone: pronto l'esordio da titolare in A

La diagnosi dell'infortunio di Osimhen suona quasi beffarda alle orecchie di Luciano Spalletti. Lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Il tecnico del Napoli lo ha ripetuto spesso nelle ultime settimane, mentre la città preparava la festa scudetto. Niente distrazioni. E invece eccola lì: la più pesante possibile. Il nigeriano salta il primo atto della tripla sfida al Milan, il match di campionato in programma domani, ed è a rischio per l'andata dei quarti di Champions, considerando che dovrebbe star fermo due settimane.

I numeri, però, lasciano tranquilli: gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie in 7 partite senza il nigeriano. E poi al suo posto giocherà quasi certamente Simeone, che in campionato segna un gol ogni 71 minuti, il più pesante proprio all'andata contro i rossoneri: eppure, strano ma vero, non ha ancora esordito da titolare in Serie A. Servirebbe un Maradona euforico per sostenerlo: invece domani le curve resteranno in silenzio per protestare contro il caro biglietti.