Ndombele, una sola stagione ma indimenticabile

Tanguy Ndombele è arrivato a Napoli ad agosto preceduto da una fama non invidiabile: al Tottenham era stato messo fuori rosa da Conte dopo essere arrivato con mezz’ora di ritardo al primo allenamento. “E’ lento con tendenza al sovrappeso”, la voce che lo accompagnava.

Eppure, nel corso della stagione il francese è riuscito comunque a dare il suo contributo, pur non rientrando quasi mai tra le prime scelte di Spalletti che lo ha spesso utilizzato come alternativa a partita in corso. Il suo prestito non sarà riscattato: troppi i 30 milioni di valutazione fissati dal club inglese.