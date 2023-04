Nel bar dell'imprenditore coraggio che ha denunciato i camorristi

Nel bar dell'imprenditore coraggio che ha denunciato tre estorsori legati al clan della 167 di Arzano e li ha fatti arrestare. Chiedevano il pizzo a nome di un'associazione “Amici di Arzano” in realtà una copertura per attività criminali del gruppo legato agli Scissionisti. La piaga della malavita organizzata particolarmente sentita in una Comune sciolto tre volte in pochi anni per infiltrazioni mafiose.

Nel servizio le interviste a Mimmo Rubio e Antonio Iazzetta del Comitato Liberazione dalla Camorra Area Nord.