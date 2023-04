Nel Sannio 14 Comuni al voto

Tra i 14 Comuni del Beneventano che vanno al rinnovo delle cariche di sindaco e consiglieri, nessuno ha più di quindicimila abitanti, dunque nel Sannio non saranno previsti ballottaggi. Tutte le amministrazioni uscenti terminano il loro mandato a scadenza naturale, in totale la popolazione coinvolta dal voto amministrativo è di 45mila abitanti. Montesarchio e Morcone sono i principali centri, il paese della Valle Caudina è anche il secondo per popolazione in provincia, dopo il capoluogo. Gli altri paesi sono: San Salvatore Telesino, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Vitulano, Ponte, Frasso Telesino, Pontelandolfo, Bucciano, San Lorenzo Maggiore, Castepagano, Arpaise e San Lupo.