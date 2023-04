Salerno accoglie i migranti, la metà andrà a Taranto: "Viaggio durissimo"

Ha sfidato le onde e il vento forte la nave “Ocean Viking”. Nelle prime ore del mattino l'attracco al porto di Salerno: a bordo 92 migranti soccorsi al largo della Libia in acque internazionali. Tra loro 48 minori non accompagnati. Verranno dislocati un po' su tutto il territorio, la metà a Taranto. Dopo gli accertamenti sanitari, partirà l'indagine per capire chi ha organizzato il viaggio.

Tre adulti, due uomini e una donna, vengono trasferiti subito in ospedale per traumi e patologie ginecologiche addominali. Sul piazzale sferzato dal vento Croce Rossa, Caritas, Arci, Protezione Civile, mediatori culturali: la macchina dell'accoglienza funziona. E' il secondo sbarco dall'inizio dell'anno a Salerno. I migranti vengono trasferiti a bordo di autobus in una struttura cittadina per le procedure di identificazione: alcuni appaiono provati, ma sorridenti “Ho 18 anni e mezzo - dice uno di loro - Il viaggio è stato durissimo. Ho lasciato la mia famiglia, sono qui da solo, ma sono felice”.

Nel servizio le voci di: Paolo De Roberto, assessore alle politiche sociali del comune di Salerno e Giancarlo Conticchio, questore di Salerno