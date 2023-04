Gli tese un'imboscata e gli sparò alla testa: preso il killer di Antonio Natale

Diciotto mesi dopo, la svolta. Il caso dell'omicidio del 22 enne Antonio Natale per la Dda è risolto, o quasi. Identificato e arrestato il presunto killer: è Domenico Bervicato, ventenne rampollo dell'omonimo gruppo criminale che gestisce con altri la grande piazza di spaccio del Parco Verde di Caivano.

Sarebbe stato lui, insieme ad altri soggetti ancora da identificare, a pestare violentemente e poi uccidere Natale con tre colpi di pistola alla testa e al torace il pomeriggio del 4 ottobre 2021, a Caivano, nelle campagne al confine con Acerra.

Il corpo martoriato fu ritrovato solo due settimane dopo. All'inizio si pensò fosse scomparso, la madre si rivolse anche alla trasmissione ''Chi l'ha visto'', ma i segni sul cadavere non lasciarono dubbi, era omicidio.

I carabinieri del nucleo di Castello di Cisterna scoprirono presto che si trattava di un regolamento di conti: Antonio Natale faceva il pusher per i Bervicato. Dopo meticolose indagini la ricostruzione, Domenico Bervicato fu l'ultimo a vedere la vittima, lo attirò in un'imboscata. Per la Dda avrebbe premeditato l'omicidio per punire Natale, lo riteneva colpevole di aver sottratto armi, droga e denaro al suo clan.