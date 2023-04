Omicidio Rosa Gigante, la famiglia chiede verità

Chiede verità la famiglia di Rosa Gigante, la donna uccisa nella sua casa di Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli. "Tanti interrogativi attendono una risposta - dice l'avvocato, Hillary Sedu -. Interrogativi sul movente e su eventuali complicità". In stato di fermo, gravemente indiziata del delitto, c'è la vicina di casa: Stefania Russolillo.

Sarà l'autopsia a dire come è stata uccisa Rosa Gigante. Sul cadavere: segni di violenza e piccole bruciature. Tracce di un tentativo di darle fuoco.

Rosa era la madre di Donato De Caprio, salumiere popolarissimo sui social. Il giorno dopo l'omicidio, il negozio alla Pignasecca è chiuso per lutto. Davanti all'ingresso, invece della solita coda, un'alternarsi di persone. Amici, clienti. O chi semplicemente ha saputo e si ferma per scattare una foto.

Nel servizio, l'intervista ad Alfredo Fabbrocini, dirigente della Squadra Mobile di Napoli