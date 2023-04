Osimhen lavora per il rientro. Con il Milan in Champions vorrebbe esserci

Ieri, nel giorno di Pasqua, si è allenato da solo. Oggi proverà a forzare per vedere come risponde il muscolo infortunato. Victor Osimhen vorrebbe esserci dopodomani a San Siro nella gara di andata col Milan, quarti di finale di Champions League.

La tentazione del bomber di colore di bruciare l'erba del "Meazza" è veramente forte. Decisivi, però, saranno gli ultimi test prima della partita. Spalletti vorrebbe portarlo almeno in panchina, magari facendolo giocare solo in caso di assoluto bisogno. Ma su questo bisogna fare attente valutazioni. Vale la pena rischiarlo, sapendo che molto probabilmente la qualificazione si deciderà nel match di ritorno del 18 aprile al "Maradona"?

Napoli, dunque, col dubbio Osimhen e senza Simeone, infortunatosi a Lecce. L'attacco della squadra azzurra, a questo punto, potrebbe ricadere tutto sulle spalle di Raspadori, di certo non al top della condizione dopo diversi giorni fermo ai box.

Napoli che si avvicina alla sfida più importante della sua quasi centenaria storia portandosi dietro anche l'ombra della pesante sconfitta subita contro i rossoneri di Pioli in campionato. Un ko che potrebbe aver tolto agli azzurri alcune importanti certezze. Tutto comunque resta nella teoria perché in campo probabilmente sarà tutt'altra storia.

Da domani, alle ore 10, saranno messi in vendita i biglietti del settore ospiti per la gara di campionato Juventus - Napoli, in programma domenica 23 aprile. I ticket riservati ai tifosi azzurri in possesso della fidelity card possono essere acquistati solo sul sito web della società bianconera.