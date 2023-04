Osimhen out per i quarti

Non ci saranno Osimhen e Simeone per l'andata dei quarti di finale di Champions League al Meazza contro il Milan. Lo ha comunicato il presidente De Laurentiis in prima battuta e la conferma è avvenuta nella rifinitura di oggi in cui il nigeriano ha lavorato a parte mentre l'argentino risente ancora dell'infortunio occorsogli contro il Lecce, una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Pienamente recuperato, invece Giacomo Raspadori. Per il Cholito si parla di uno stop di due o tre settimane, mentre la speranza di Spalletti e dei tifosi è di avere a disposizione il suo numero nove per la sfida di ritorno al Maradona il 18 aprile.