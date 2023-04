Papa Francesco e l'amore per la pizza

Nel marzo 2015 gli era stata consegnata al volo una margherita mentre passava sul lungomare di Napoli. Mai, d'altronde, il Papa ha nascosto il suo amore per la pizza. Ha anche raccontato che, da cardinale, quando era a Roma, gli faceva piacere trascorrere del tempo in pizzeria con gli amici. E, così, l'altra sera, Francesco ha voluto intorno a sé in ospedale medici, infermieri e assistenti del Policlinico Gemelli e il personale della gendarmeria vaticana per cenare insieme. Mangiando cosa? Ma una pizza, ovviamente. Evento riportato, e mai era accaduto prima nella storia dei resoconti sulle condizioni di salute di un pontefice, anche nel bollettino della Santa Sede reso, dunque, meno ufficiale da quel dettaglio che testimoniava il miglioramento dell'umore del Papa che viaggiava spedito verso le dimissioni, poi, arrivate stamattina. Ha fatto ritorno in Vaticano, Bergoglio. Lo attendono i riti della domenica delle palme e, poi, della Settimana santa. Dopo giorni difficili riceverà nuovamente l'abbraccio dei fedeli che lo aspettano pure a Napoli anche se in programma, al momento, non c'è un ritorno in città. Però, va detto, non ci sarebbe posto migliore per assaggiare la pizza preparata da maestri la cui arte è patrimonio Unesco. Una pizza da re. Anzi, da Papa.