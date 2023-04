Scacchi, a Bacoli i migliori d'Italia

Il giocatore più forte del torneo, Alexandr Predke, Grande Maestro con 2685 di punteggio ELO, contro il brianzolo Luca Moroni, 22enne Campione d'Italia, Grande Maestro anche lui con appena 100 punti in meno e un futuro radioso tutto da tracciare sulle scacchiere del Globo. Sono uno di fronte all'altro nella grande sala del Palazzo dell'Ostrichina, nel parco del Fusaro a Bacoli. La loro è la sfida più intrigante della seconda giornata ai Campionati italiani Master a squadre di scacchi che si stanno svolgendo per la prima volta in Campania. Predke è stato ingaggiato dalla Obiettivo Risarcimento Padova alla ricerca del dodicesimo titolo - ne ha vinti 11 sugli ultimi 13 – Moroni, invece, guida il gruppo della Scacchistica Cerianese, associazione dove ha cominciato a muovere torri e pedoni all’età di 7 anni.

Sono in tutto 16 le squadre che si contendono il titolo: due gironi all'italiana, poi play-off e finali il 1 maggio. Una sola la compagine campana in gara, la Scacchistica partenopea, che cercherà di migliorare il quarto posto di un anno fa a Montesilvano. Domani, nella stessa sede, partirà anche la competizione femminile. Saranno 8 le squadre, per 32 giocatrici, tante quanti sono i pezzi su una scacchiera: tutte agguerrite per strappare il titolo alla Caissa Italia, guidata dall'ucraina Yuliia Osmak, squadra che ha vinto quattro degli ultimi cinque scudetti.



Nel servizio gli interventi di:

Luca Moroni - Campione Italiano di Scacchi

Roberto Cerrato - ASD Scacchistica Partenopea

Gianvittorio Perico - Project manager evento