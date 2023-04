Paura a Secondigliano, si apre grossa voragine

L'allerta meteo di colore giallo è stata prorogata fino alle 21 di lunedì sera. Maltempo in tutta la regione: i danni più gravi a Napoli. A Via Cassano, nel quartiere di Secondigliano, poco prima delle 4 le forti piogge della notte, in aggiunta a quelle incessanti delle ore precedenti, hanno causato l'apertura di una voragine. Uno sprofondamento che si è allargato con il passare dei minuti a causa dell'intensità delle precipitazioni, fino a raggiungere i 10 metri di diametro e circa 8 di profondità. Non sono coinvolte persone né veicoli. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico.

Sul posto l'intervento della Municipale, della protezione civile e dei Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione sarebbe collassato un collettore fognario: sospesa l'erogazione di acqua e gas per i circa 500 residenti dell'area. I tecnici dell'Abc, l'azienda che si occupa della gestione delle risorse idriche, sono al lavoro ma bisogna operare in profondità a causa dello sprofondamento.

La preoccupazione è anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo atteso nel pomeriggio.

Al momento restano regolari i collegamenti con le isole: il maltempo infatti riguarda prevalentemente piogge intense e le condizioni del mare permettono la navigazione regolare.