Piazza Municipio, al via il nuovo piano di traffico

A piazza Municipio il traffico è quello di sempre, ma è la viabilità a essere cambiata.

Il nuovo dispositivo attivato per permettere la realizzazione delle opere progettate da Metropolitana di Napoli dell’uscita del sovrappasso e la sistemazione superficiale dell’area, oltre che per il completamento della linea 6. A essere coinvolte via Acton, dove sfocia la nuova carreggiata da via Vittorio Emanuele III e il tratto tra via De Pretis e via Medina con senso unico di marcia a salire. Piano traffico temporaneo, almeno fino alla fine dei lavori.

Dispositivo al via con qualche ora di ritardo per permettere la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Quando sarà completata, forse, sarà possibile comprendere se il piano ha funzionato o meno.

Nel servizio la voce dell'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.