Piazza Municipio, arriva la segnaletica per il piano traffico

Al terzo giorno di piano traffico a Piazza Municipio l'installazione della segnaletica verticale avvisa gli automobilisti della svolta per via Acton, lungo la nuova strada che costeggia il Maschio Angioino. Da lì obbligo di svolta a destra: per chi volesse raggiungere via Cristoforo Colombo è necessario fare inversione prima della Galleria e tornare indietro. Fino a lunedì scorso erano 300 metri di percorso, ora 1 chilometro e mezzo.

C'è chi sbaglia a imboccare la corsia giusta. Molti scelgono di andare verso Piazza Borsa.

Il piano traffico, attivato per permettere la realizzazione delle opere della Metropolitana, è temporaneo e potrebbe subire dei correttivi. Ma la presenza dei cantieri e di altre problematiche rendono difficile la circolazione nell'area. Soprattutto per i tassisti.