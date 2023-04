Più posti che vincitori per i concorsi al comune di Napoli

Per ogni 10 scrivanie da assegnare, una resterà vuota. È il rapporto tra i posti messi a bando dal comune di Napoli e le posizioni non coperte. Il 13%, su 1.339 contratti tra Palazzo San Giacomo e Città metropolitana perché mancano 176 profili. Il caso più eclatante è quello della graduatoria per istruttori direttivi tecnici: su 111 posti disponibili i vincitori sono stati solo 13. Il Comune dovrà quindi indire un altro concorso.

Molto atteso anche il bando della regione Campania per rinnovare l'organico e quello degli enti pubblici che vorranno approfittare della graduatoria. Annunciato dal presidente De Luca a fine 2022 il regolamento del nuovo maxi concorso per circa 5.000 posti sarebbe dovuto uscire a gennaio. Rinforzi in Campania stanno per arrivare dai concorsi di Inps e ministero della Cultura.

Restano poi le opportunità delle forze armate, come il bando per allievi marescialli dell'Aeronautica. Altre 2.000 assunzioni nelle forze dell'ordine in tutta Italia sono previste da un recente decreto licenziato in consiglio dei ministri.