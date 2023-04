A Pollica nasce una biblioteca per ragazzi a tema Terra

Una biblioteca nel castello dei principi Capano, a Pollica, in occasione della 53esima giornata della Terra. L'iniziativa si chiama “Books and Seeds”, libri e semi, perché tali sono i libri per la mente, capaci di far germogliare idee e futuro.

La biblioteca a tema, la Terra, che ospita libri per ragazzi, è stata donata al comune cilentano da “Bologna Children's Book Fair” con l'accademia Drosselmeier-Giannino Stoppani Cooperativa e il Future Food Institute che riconoscono Pollica come capitale della dieta mediterranea, un modello cui tutto dovremmo aspirare per il benessere della Terra e dell'umanità

Nel servizio le interviste a Sara Roversi, presidentessa del Future Food Institute, e a Stefano Pisani, sindaco di Pollica