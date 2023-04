Risse, droga, armi: le baby gang spaventano Pomigliano

La baby gang spaventano Pomigliano. Sono oltre 40 i minori fermati dall'inizio del 2022, soprattutto per reati contro il patrimonio, ma in altri casi anche per porto abusivo d'armi, spaccio di droga o aggressioni. Spesso lanciano il guanto di sfida su TikTok decidendo i luoghi dove affrontarsi. Nel servizio le interviste a Luigi Maiello, comandante della polizia municipale di Pomigliano d'Arco, e alla docente Orsola Costa, che aiutano a chiarire cause, dinamiche e conseguenze del fenomeno.