Pompei, rivive il carro di lusso delle elite romane

Si chiamava pilentum ed era un carro cerimoniale lussuoso utilizzato nell'antica Roma dalle elite, in particolare per accompagnare la sposa nella nuova casa. Lo hanno ritrovato nel 2019 a Civita Giuliana, località a nord dell’antica città di Pompei: oggi che è stato completamente restaurato, ricostruito nelle sue parti mancanti, con il suo lussuoso rivestimento in bronzo e le decorazioni in argento, potrà essere ammirato nell’ambito della mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi”, in programma dal 4 maggio al 30 luglio 2023 a Roma alle Terme di Diocleziano.