Premio Napoli, il modello De Giovanni

Parla di vera e propria emergenza-lettura Maurizio De Giovanni, che il sindaco Manfredi ha voluto alla guida della Fondazione Premio Napoli, di una vera e propria sfida da affrontare se qui c'è' la dispersione scolastica più' alta d'Europa e contemporaneamente il minor numero di lettori under 30.

“Ci siamo confrontati per mesi sui cambiamenti necessari per un'istituzione che rappresenta la storia della città ma che dopo 50 anni deve rispondere alle nuove esigenze culturali, dice il sindaco di Napoli, e abbiamo delineato un lavoro da fare anche per riportare ai libri i più giovani, attraverso la contaminazione dei linguaggi”.

La Fondazione Premio Napoli viene ripensata come una grande agenzia di promozione della lettura con nuove sezioni che guardino a sceneggiatura e audiovisivo, un rapporto più stretto con le scuole, una rivitalizzata rete delle biblioteche comunali.

Tra le idee sceneggiature scritte da gruppi di ragazzi a partire da un testo letterario per poi creare corti da girare con cellulari. L'interazione con i nuovi linguaggi, quindi, ma sempre partendo dalla parola scritta. Una Fondazione molto più social nella comunicazione mentre meeting e spettacoli saranno un mezzo di autofinanziamento.