Futura, un sostegno all'emancipazione delle giovani donne

Una ragazza su cinque, in Italia, non studia nè lavora nè è inserita in percorsi di formazione professionale. È il limbo dei cosiddetti Neet, condizione che accomuna 870mila giovani donne tra i 15 e i 29 anni.

I dati di Eurostat parlano chiaro. Sul punto esistono sia un ampio divario di genere sia forti differenze territoriali. Nel Mezzogiorno, la percentuale di donne Neet sale dal 20 al 34%.Negli ultimi anni la situazione è andata migliorando. Ma in Europa, solo la Romania ha numeri peggiori.

Le difficoltà crescono per le giovani madri. Tra i 25 e i 34 anni, meno della metà ha un'occupazione.

Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità, e YOLK hanno lanciato Futura. Progetto biennale in aree svantaggiate di tre città: Venezia, Roma e Napoli. Tra gli obiettivi: il sostegno al conseguimento del titolo di studio e ai percorsi di formazione ed emancipazione. Trecento ragazze prese in carico.

Tra loro c'è Simona, nome di fantasia. A Napoli - dove frequenta il liceo scientifico - è arrivata da un Paese dell'America centrale. A 17 anni, sogna di conseguire due lauree. Ma l'equilibrio tra studio e famiglia è complicato. E prima di questa opportunità, per lei era difficile trovare un aiuto.