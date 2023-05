Provincia di Avellino: 17 Comuni e 35mila abitanti al voto, nessun ballottaggio previsto

Diciassette Comuni e trentacinquemila abitanti al voto. Questi i numeri della tornata di amministrative in Irpinia, dove nessun Municipio alle urne conta più di quindicimila abitanti, dunque non ci saranno ballottaggi.

Sono solo due, i Comuni dove la consiliatura non è arrivata a scadenza naturale. Saranno le prime elezioni senza Ciriaco De Mita. L'ex presidente del Consiglio era in carica come sindaco di Nusco al momento della morte, avvenuta a maggio dello scorso anno; la fascia tricolore è poi passata al suo vice. Diverso il caso di Volturara Irpina, retto da un commissario prefettizio in seguito alle dimissioni, ad agosto del 2022, della maggioranza dei consiglieri comunali.

Il centro abitato più popoloso al voto è Mugnano del Cardinale, poi ci sono Sant'Angelo dei Lombardo, Caposele, Vallata, Marzano di Nola, Casalbore, Summonte, Aquilonia, San Potito Ultra, Lapio, Conza della Campania, Torre Le Nocelle. Rocca San Felice Greci e Cairano hanno poche centinaia di abitanti ciascuno, il paese dell'Alta Irpinia che sorge su una rupe, addirittura meno di trecento.

Spopolamento e isolamento infrastrutturale sono tematiche che accomunano molti campanili.

In sei Comuni, è stata presentata una sola lista. Gli aspiranti sindaci di Conza della Campania, Lapio, Vallata, San Potito Ultra, Marzano di Nola e Summonte devono battere solo il quorum del 40% di voti validi alle urne. Non si calcolano i voti espressi dai cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero. A proposito di expat, una curiosità che si ricava dai dati del Ministero dell'Interno e che restituisce la drammatica dimensione demografica di questi luoghi. A Cairano e Conza della Campana, gli elettori all'estero sono più di quelli residenti in loco.