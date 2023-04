La tragedia del Melarancio 40 anni fa. Ora un torneo ne ricorda le vittime

Sono passati quarant'anni, ma quella parola, "Melarancio", provoca ancora sgomento in chi l'ascolta. Si chiamava così la galleria sulla A1, nei pressi dell'uscita Firenze Certosa, dove il 26 aprile 1983 si scontrarono un tir per trasporti eccezionali e un pullman che portava in gita scolastica, verso il lago di Garda, gli alunni della scuola media Edoardo Nicolardi, all'Arenella. L'impatto fu devastante. Undici studenti, tra i quarantotto a bordo, persero la vita. Altri si salvarono per puro caso.

Alla memoria delle vittime è dedicato il terzo torneo di pallavolo "Undici fiori del Melarancio", in corso fino al prossimo 12 giugno nel centro sportivo D'Ovidio Nicolardi.

Affinché la voglia di vivere dei ragazzi che oggi fanno sport, possa riscattare quegli undici fiori che dovettero rinunciarvi troppo presto.

Nel servizio le interviste a Paola Cerciello, madre di Alfredo Lombardo, una delle vittime del “Melarancio”, a Elios Marsili, tra i ragazzi che sopravvissero all'incidente, e a Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli.