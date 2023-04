Rai Italia racconta Ischia al mondo

Ischia racconta la sua bellezza al mondo grazie a Rai Italia: per dare voce ad un territorio ricchissimo che si affaccia alla sua prima stagione turistica.

Dopo la frana dello scorso 26 novembre, è nata la produzione “IschitiAmo”, rivolta dal canale generalista per gli italiani all'estero ad un pubblico potenziale di 120 milioni di persone in cinque continenti. Dal 17 al 21 aprile, una puntata al giorno all'interno di “Casa Italia”, con la conduzione di Roberta Ammendola, sarà dedicata, separatamente, ai sei comuni dell'isola verde. Tra immagini di mare, montagna, terme, beni culturali ed eccellenze dell'enogastronomia, ma anche storie di emigranti, ritorni e immagini d'archivio, sarà lanciato il messaggio di una vacanza in sicurezza, da vivere tutto l'anno. Il progetto è stato presentato al Centro Produzione Rai di Napoli. Le puntate, della durata di circa 30 minuti, saranno diffuse, a seconda dei vari fusi orari, nelle ore pomeridiane e rese disponibili anche su RaiPlay.

Nel servizio le voci di: Roberta Ammendola, conduttrice di “Casa Italia”, Fabrizio Ferragni, Direttore Rai Offerta Estero, e Felice Casucci, Assessore regionale al turismo