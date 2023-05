Raipoesia2022. Alessandro Anil

Alessandro Anil, nato nel 1990, ha vissuto in India fino a sedici anni, a Santiniketan (West Bengal), frequentando la scuola fondata dal poeta R. Tagore. È stato premiato e/o segnalato da Poesiafestival, Premio Rimini per la poesia giovane, Casa della Poesia di Como, Premio Mario Luzi, Premio Camaiore, Premio città di Como. Sta traducendo Une Histoire de bleu di Jean-Michel Maulpoix, una breve proposta è uscita per «Nuovi Argomenti», e i Poeti bengalesi dopo Tagore per ISAS – Institute of South Asian Studies. Ha esordito con raccolta Versante d’esilio, Minerva, 2019 (Premio Camaiore proposta, 2019, Premio Guido Gozzano, Opera prima). Pubblica lo stesso anno con Franca Mancinelli e Maria Grazia Calandrone, Come tradurre la neve, Animamundi. Viene inserito nell’antologia curata da Eleonora Rimolo e Giovanni Ibello, Poeti nati negli anni novanta, Ladolfi, 2020. È parte integrante di vari progetti dedicati alla poesia attraverso Zeugma: Casa della poesia di Roma di cui è ideatore e socio fondatore. Milo de Angelis cura una selezione di sue poesie per la rivista «Poesia» di Crocetti, e un’altra selezione di poesie da L’acqua della nostra sete escono per Gradiva a cura di Giancarlo Pontiggia. Per Atelier, Ladolfi editore, escono parte degli inediti con un’introduzione di Mario Famularo.

Oltre a quella di poeta svolge l’attività di drammaturgo e regista. Il teatro si lega anche come insegnamento. Ha scritto e diretto To Celebrate the Human Glory, Dance Once, Pray Twice, The Tea Room, Human, Antigone. Fin da giovane insegna pratiche e attività teatrali sotto la guida di suo padre Abani Biswas, regista teatrale, fondatore di Theatre House, un centro di ricerca teatrale, dopo la collaborazione con Jerzy Grotowski. In seguito, si forma sia come regista che come pedagogo con il regista russo Anatolij Vassiliev. Il 2008 riceve il diploma come insegnante dell’arte marziale indiana Kalaripayattu da KESMA – Kerala School of Martial Art. Tiene corsi di teatro e dell’arte marziali Kalaripayattu in Europa e in India.