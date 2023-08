Raipoesia2022. Tiziano Fratus

Attraversando le foreste della California, Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) ha incontrato le sequoie e i pini millenari, primo seme di un percorso che lo ha portato a pellegrinare e a cucire i margini di una storia umana, arborea e spirituale e a coniare concetti quali Homo radix, Dendrosofia e Silva itinerans.



Buddista agreste e nomade editoriale, Fratus ha scritto per quotidiani e periodici, le rubriche Il cercatore d’alberi per La Stampa, Arbor maxima e La Dendroteca per Il Manifesto, Natura d’Autore per La Verità e Con occhi di selva per La Repubblica; contemporaneamente ha composto un vasto silvario compreso “tra la carta e la corteccia”, opere di poesia, saggistica, viaggio, narrativa e fotografia pubblicate da editori di ampia diffusione e marchi indipendenti. Tra questi Giona delle sequoie (Bompiani), Manuale del perfetto cercatore di alberi (Feltrinelli), L’Italia è un bosco (Laterza), Ogni albero è un poeta (Oscar Mondadori), Il bosco è un mondo (Einaudi), Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca), Alberi Millenari d'Italia (Gribaudo), Il libro delle foreste scolpite (Laterza), Sutra degli alberi (Piano B), I giganti silenziosi (Bompiani), Poesie creaturali (LDN), Manuale del giovane inventore di alberi e foreste (Gribaudo) e Agreste (Piano B).



Ha condotto passeggiate e meditazioni tra gli alberi in tutte le regioni d’Italia, ha ideato e condotto trasmissioni radiofoniche per Radio Francigena; attualmente è voce dei grandi alberi per Geo di Rai 3 e la serie di podcast Radio Arbor – Gli alberi parlano.



Le sue fotografie sono state oggetto di personali mentre le sue poesie sono state tradotte in undici lingue e pubblicate in venti paesi.



Vive ai margini di un bosco laddove si esaurisce la costanza della pianura e si snodano le radici delle montagne.