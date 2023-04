Rebus trasporti a Napoli per il week end di Pasqua

I trasporti di Napoli all'esame del week end pasquale con tante incognite. Al momento, non è stato ancora siglato l'accordo tra Anm e sindacati per garantire il servizio anche nella fascia oraria 13-16.30 di domenica nove aprile. A Capodanno l'intesa era stata trovata. Stavolta, però, l'ultimo vertice è finito con una fumata nera. Il nuovo round dovrebbe tenersi mercoledì. In bilico ci sono le corse della Metro 1, mentre per il trasporto su gomma farebbe fede un'altra intesa.

Situazione diversa per l'Eav, che ha siglato un accordo per il giorno di Pasqua ma, al tempo stesso, ha annunciato una riduzione del 12% delle corse da domani a causa del no di molti macchinisti agli straordinari.

Sullo sfondo, la chiusura sine die della funicolare di Chiaia, le continue interruzioni sulla Circumvesuviana e i ritardi che non fanno più notizia. Un servizio inadeguato alla terza metropoli d'Italia.

Nel servizio le voci dei sindacalisti: Sabatino Savelli, Cgil, Giuseppe De Rosa, Cisl e Marco Sansone, Usb