Rilancio dei trasporti, è corsa contro il tempo per sfruttare il Pnrr

Oltre venticinque miliardi. E' la quota del Pnrr destinata alla missione trasporti. Un capitolo determinante per il Sud e la Campania in particolare, che ne beneficerà per quasi tre miliardi. A patto di restare nei tempi imposti dall'Europa. Si è discusso di questo e di altri nodi del piano in un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

Da sciogliere anche il nodo delle poche figure professionali nella Pa capaci di trasformare i progetti in infrastrutture vere e proprie. Ma, da questo punto di vista, i commercialisti offrono il proprio aiuto gratuito a tutte le amministrazioni comunali che ne dovessero avere bisogno.

Nel servizio le interviste al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, al deputato di Fratelli d'Italia Michele Schiano di Visconti e al presidente dell'Odcec di Napoli Eraldo Turi.