"Riprendiamoci il Paradiso", un video per rilanciare il campo di allenamento del Napoli di Maradona

Gli amici e creativi, tifosissimi azzurri, ideatori dei giochi da tavolo “Spaccanapoli” e “La mossa del Comandante” (in onore di Maurizio Sarri), hanno realizzato un video per rilanciare l'urgenza del recupero dello storico centro sportivo di Soccavo, per decenni campo di allenamento del Napoli, teatro delle gesta uniche di Diego durante gli allenamenti e da quasi vent’anni nel più totale degrado e abbandono.

L' Associazione Centro Paradiso si batte per la riapertura del campo al quartiere e per creare un museo che ricordi cosa questo centro sportivo abbia rappresentato per la città. Un luogo di incontro, sport e memoria insomma. E proprio all'associazione, che mira a diventare Fondazione, è devoluto il ricavato delle vendite di “Spaccanapoli”.

Quando il gruppo di creativi (che sarà con un proprio stand alla sezione “gaming” del Comicon, alla mostra d'Oltremare dal 28 aprile al primo maggio), ha donato la prima parte degli incassi ai componenti dell'Associazione Centro Paradiso a febbraio ha realizzato questo video cui hanno collaborato l'ex attaccante del Napoli, l'altoatesino Stafan Schwoch, e Dario Sansone, cantante dei “Foja”, storica band napoletana.