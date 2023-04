Ruspe al lavoro per abbattere la villa confiscata alla camorra

Sono iniziati in mattinata i lavori di demolizione della villa appartenuta all'ex boss del parco verde di Caivano Giuseppe Marino a Casoria, a nord di Napoli. Al posto della struttura confiscata in via Monte Bianco, sorgerà un centro per l'infanzia. Dove c'era un bunker pensato per nascondere i latitanti è prevista la piantumazione di un albero.

Nel servizio le interviste a Franco Buononato, giornalista, a Raffaele Bene, sindaco di Casoria, a Bruno DIscepoli, assessore all'urbanistica della Regione Campania e a Tommasina D'Onofri, assessore all'urbanistica del comune di Casoria.