Salernitana, a piccoli passi verso la salvezza

Un mattone alla volta, la Salernitana sta costruendo non solo la salvezza, ma la credibilità di una squadra che può stabilmente frequentare i piani alti del calcio nostrano.

Merito di Paulo Sousa, sicuramente, che ha dato alla squadra una identità solida e una consapevolezza nuova, con la convinzione che si possa fare di più.

Il derby granata con il Torino termina di nuovo uno a uno e così come all'andata all'Arechi, ma in successione inversa, in rete sono andati Vilhena e Sanabria. Settimo risultato utile consecutivo. Dopo la vittoria col Monza i granata hanno fermato le milanesi e ostacolato i ritorni delle liguri che in classifica le stanno sotto. Sette anche i punti di distanza dalle zone calde. A otto dalla fine però, non c'è più tempo per le addizioni, serve moltiplicarli quei punti già a partire da sabato contro il Sassuolo.