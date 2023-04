San Ferdinando, chiude Martone

“Fabrizia Ramondino si confrontava con tutto e questo me la rende particolarmente cara, perchè gli artisti dovrebbero sempre sperimentare” dice Mario Martone che alla scrittrice napoletana fu profondamente legato, a cominciare dal lavoro sulla sceneggiatura di “Morte di un matematico napoletano”.

In una cartellina blu con più testi dattiloscritti c'era quello scelto da Martone, inedito e sconosciuto “Stanza con compositore, donne, strumenti musicali ,ragazzo”. Al San Ferdinando, dal 4 al 14 maggio, il secondo appuntamento del ciclo che lo Stabile di Napoli dedica alla scrittrice. “Teatro della mente” dice Martone, con l'editing di Ippolita Di Majo sulla scrittura fiume della Ramondino e l'immersione nelle sue parole degli interpreti, come Lino Musella e Iaia Forte, altra persona profondamente legata alla scrittrice.

Si chiude una stagione di rinascita per il San Ferdinando, quella del Mercadante terminerà con Lazarus, di David Bowie e Enda Walsh, dal 3 al 14 maggio. Dopo le polemiche per il taglio di 2milioni da parte della Regione ora la scelta è il silenzio, lavorando per mantenere lo status di teatro nazionale e salvare la prestigiosa rassegna Pompeii Theatrum Mundi. Si attende l'ufficializzazione degli stanziamenti aggiuntivi di Comune di Napoli, Città Metropolitana, Ministero della Cultura, 1.400mila euro.